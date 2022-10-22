Вышло новое еженедельное видеообращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Губернатор Псковской области опубликовал очередное видео из серии «Еженедельное». На этот раз темами стали:
- трудности разработки охранных зон объектов культурного наследия в Пскове;
- выплаты медицинским работникам, работающим в глубинке;
- создание в Пскове школы креативных индустрий;
- создание и реконструкция в регионе скейт-парков;
- завершённый проект региона — Музей оккупации Псковской области.
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