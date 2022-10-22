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Общество

Вышло новое еженедельное видеообращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Еженедельное обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 22 октября 2022 года

Губернатор Псковской области опубликовал очередное видео из серии «Еженедельное». На этот раз темами стали:

 

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