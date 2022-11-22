Охотовед назвал причину набегов волков на пушкиногорские деревни

16:29, 22 ноября 2022, ПАИ

Волков могут привлекать в населённые пункты сильные запахи, рассказал охотовед Сергей Иванов. Также в деревни могут приходить слабые и больные особи, неспособные охотиться в лесу.

При этом в настоящее время количество волков в Пушкиногорском районе находится в пределах нормы. «Мы ведем учет волков и отслеживаем их перемещение. В настоящее время в районе зафиксированы следы восьми особей. Это норма на территории нашего района. Питания в лесу им хватает», — заявил охотовед.

Лёгкой добычей для слабых и больных волков становятся коты или собаки, сидящие на цепи. «Дополнительной стимуляцией для волка служат запахи, которые они способны учуять за несколько километров. Таким источником сильных запахов служит поселковая свалка, вблизи которой и располагается деревня Кошкино. Деревня Лопатино находится недалеко от деревни Козляки, где осуществляется забой скота, а отходы скидываются в яму. Именно эти запахи и привлекают хищников», — рассказал Сергей Иванов.

Он также отметил, что в зоне риска сейчас находятся деревни Авдоши и Кириллово. «Все перечисленные деревни фактически примыкают к черте поселка. И если волк проберется в сам поселок, то угроза безопасности населения, особенно детей, становится серьезной. По следам и характеру нападения четко прослеживается, что орудует именно волк. К тому же енотовидные собаки не могут справиться с домашней собакой. Она под силу только волку», — заметил охотовед.

Врио главы Пушкиногорского района Алексей Яковлев напомнил, что в прошлом году в Островском районе орудовала стая енотовидных собак, нападавших на домовладения. «Мы призываем население держать живность в домах и не отпускать на улицу. Проявлять осторожность. Полагаем, что охотовед справится с этой ситуацией», — сказал он.

Охотовед обратил внимание, что в решении вопроса нейтрализации волка в условиях населенного пункта охотники на данный момент ограничены. «Даже будучи охотоведом, я имею право лишь перемещаться в населенном пункте с расчехленным оружием. А вот вести стрельбу только на расстоянии свыше 250 метров от жилища. Мне нужно разрешение на стрельбу в населенном пункте. А на это требуется разрешение от природоохранного комитета области, согласованное с полицией», — объяснил он.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Куда звонить жителям Пушкиногорского района, если они заметят волка, читайте здесь.