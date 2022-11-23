Эксперт связал нападения волков в Псковской области с АЧС

17:56, 23 ноября 2022, ПАИ

Нападения волков, которые отмечены в последнее время в Псковской области, связаны с африканской чумой свиней. В результате сократилась популяция кабанов – основного источника пропитания волков. Об этом в разговоре с корреспондентом ПАИ рассказал заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

Он также сообщил, что популяция волков в регионе не превышает норму и составляет примерно 250 особей, но также уточнил, что точных цифр нет и быть не может. Отстрел волков в некоторых районах проводится в профилактических целях, добавил замруководителя профильного комитета.

Андрей Горкунов также заметил, что охотники, которые недавно застрелили четырех волков в Бежаницком районе, получат награду в 40 тысяч рублей.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Волков могут привлекать в населённые пункты сильные запахи, рассказал охотовед Сергей Иванов. Также в деревни могут приходить слабые и больные особи, не способные охотиться в лесу.