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Общество

В Пушкиногорском районе ликвидировали двух волков

Двух волков добыли охотники в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил первый заместитель главы Пушкиногорского района Михаил Занин.

По информации охотоведа, охотникам удалось ликвидировать хищников, нападавших на домохозяйства.

«Ситуация взята на контроль, и в настоящее время регулярно проводятся мероприятия по отстрелу волков. Жители могут быть спокойны», – сказали в администрации района.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Также видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Нападения волков, которые отмечены в последнее время в Псковской области, связаны с африканской чумой свиней. В результате сократилась популяция кабанов – основного источника пропитания волков. Кроме того, как заявил охотовед Сергей Иванов, волков могут привлекать в населённые пункты сильные запахи.

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