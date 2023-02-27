ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона на прошлой неделе

10:37, 27 февраля 2023, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список самых цитируемых СМИ Псковской области за минувшую неделю, сообщает «Медиалогия».

С 20 по 26 февраля на Псковское агентство информации ссылались 16 раз. На втором месте рейтинга разместилось информагентство холдинга «Гражданская пресса» — на издание ссылались семь раз. Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский», входящий в состав медиахолдинга «Медиацентр 60».

Лидером по индексу цитируемости (ИЦ) на прошлой неделе со значительным отрывом также стало Псковское агентство информации (0,79). Вторую строчку заняла одна из местных лент новостей (0,32), замыкает тройку — портал luki.ru (0,25). Также в пятёрку вошло региональное издание «Московского комсомольца» и телеканал ГТРК «Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели:

1. Народный фронт проводит в Псковской области сбор средств в рамках акции «Всё для победы»;

2. Губернатор Псковской области попал в санкционные списки США;

3. Подвиг погибших в бою при Харсеное разведчиков вспомнили в Псковской области;

4. 350 роз купили в Пскове для Сретенского бала;