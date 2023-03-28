Юрий Семёнов: Ситуация в Порховском районе тяжёлая, но не критичная

18:28, 28 марта 2023, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов прокомментировал ситуацию с подтоплениями жилых домов и дорог в районе на данный момент.

По словам главы района, ситуация с выходом реки в истории Порховского района случается ежегодно, но в таком масштабе — нечасто.

«В 2013 году воды было больше, чем сейчас. На сегодняшний день ситуация тяжёлая, напряжённая, но контролируемая и прогнозируемая», — заверяет Юрий Семёнов.

На сегодняшний день во всем районе подтоплено более 20 домов и участков, ко многим домовладениям вода подошла вплотную. Вода у некоторых жителей района стоит в подвалах и даже выше.

На сегодняшний день вода в Черёхе уже пошла на убыль, ситуация стабилизировалась.

«Повреждено дорожное полотно на региональной трассе Порхов – Заклинье – Дно, в деревню Славницы можно проехать в объезд через Бельское Устье, Федотино, Шевницы. В Хрычково дорожное полотно было подмыто, но его уже восстановили», — уточняет глава района.

Сложная паводковая ситуация складывается в городе, перекрыт подвесной пешеходный мост, его центральная часть находится в воде.

Как мы и писали ранее, жители временно разместились у друзей или родственников.

«Одной жительнице с улицы Крестьянской администрацией предоставлено жильё в маневренном фонде. Но о массовой эвакуации населения речи не идёт, ситуация не критичная», — отмечает Юрий Семёнов.

Псковская ГРЭС в тесном сотрудничестве работает с администрацией Порховского района. По официальным данным, предоставленным сотрудниками ГРЭС, последний подъём шлюзов осуществлён 25 марта. На сегодняшний день затворы опущены на 40 см. Тем не менее с тех пор вода пребывает.

Юрий Семёнов также отметил, что главы городского и сельских поселений района решают важные проблемы граждан с доставкой медикаментов, продуктов. У одной из жительниц села Славковичи смыло дрова. Проблема уже решается, в ближайшее время необходимое на первое время количество сухих дров будет доставлено.

«В постоянном режиме мониторят ситуацию, оставляют контакты на случай возможного ухудшения, ищут пути решения возникших проблем населения», — сообщает Юрий Семёнов.

С 28 марта в Порховском районе работает оперативная группа из областного отделения МЧС.

«Повторяю, обстановка достаточно непростая. Реки мы не остановим, но со своей стороны приложим все усилия для оказания помощи нуждающимся жителям и контроля за ситуацией. Хочется верить, что ситуацию с весенним паводком 2023 года Порховский район переживёт благополучно», — подытожил глава района.