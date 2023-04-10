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Общество

ПАИ на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ

По итогам прошедшей недели (с 3 по 9 апреля) ПАИ цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

На втором месте по количеству цитат информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», на третьем — портал luki.ru. В пятёрку лидеров также вошли ГТРК «Псков» и «Комсомольская правда — Псков».

Что касается индекса цитируемости, на этой неделе первое место заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», на втором месте — ПАИ. Замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков». Также на этой неделе в пятёрку лучших СМИ попали интернет-издания «КП-Псков» и «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ:

Волонтеры в Псковской области ищут новое место для гнезда аиста;

Дополнительные пригородные поезда назначат в Псковской области;

Евгений Плющенко провел мастер-класс для юных фигуристов;

Новый ФАП открылся в деревне Шелково Великолукского района;

Спрос на страусиные яйца перед Пасхой вырос в Псковской области.

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