ПАИ на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ

16:01, 10 апреля 2023, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 3 по 9 апреля) ПАИ цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

На втором месте по количеству цитат информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», на третьем — портал luki.ru. В пятёрку лидеров также вошли ГТРК «Псков» и «Комсомольская правда — Псков».

Что касается индекса цитируемости, на этой неделе первое место заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», на втором месте — ПАИ. Замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков». Также на этой неделе в пятёрку лучших СМИ попали интернет-издания «КП-Псков» и «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ:

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Новый ФАП открылся в деревне Шелково Великолукского района;

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