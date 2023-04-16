Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск еженедельного обращения

00:31, 16 апреля 2023, ПАИ

Новое видео из цикла «Еженедельное» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В новом выпуске глава региона объяснил, когда электронная повестка будет считаться полученной, и развеял распространённое заблуждение об электронной повестке.

Кроме того, стало известно, стоит ли ожидать получения электронной повестки в ближайшее время и как именно работает единый реестр воинского учёта.

В обращении губернатор рассказал, что сформирован перечень необходимой техники для военкоматов Псковской области, а также отметил, что контрактники Псковской области будут получать зарплату 200 тысяч рублей и различные льготы.