Медведь попал в объектив видеокамеры в Псковской области

17:14, 17 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области медведь попал в объектив камеры ночного видеонаблюдения в ночь с 16 на 17 апреля. Об этом сообщается в группе «Охота наше всё» в соцсети «ВКонтакте».

«Еще один мишка попался на камеру в 3 часа ночи», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель деревни Полна встретился с медведем на окраине населённого пункта. А голодный медведь в Печорском районе утащил приманку для волков.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.