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Ректор ПсковГУ назвала тандем с правительством региона залогом развития вуза

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина назвала тандем с правительством Псковской области залогом развития вуза. Так она прокомментировала прошедшую 18 апреля встречу президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова, речь на которой, в том числе, шла о строительстве учебно-лабораторного корпуса университета.

«Президент отметил, что система образования в Псковской области развивается эффективно. Для Псковского госуниверситета сейчас один из приоритетов - учебно-лабораторный корпус. Мы развиваем стратегический проект медицинского акселератора по подготовке медкадров и инфраструктуры. Именно при поддержке президента началось строительство учебно-лабораторного корпуса. Надеюсь, 1 сентября наш медфакультет зайдёт в новые корпуса с новым оборудованием», - отметила ректор.

Наталья Ильина добавила, что правительство Псковской области реализует программу социально-экономического развития региона, и основным партнёром в этой работе является ПсковГУ. «На федеральном уровне звучат мнения, что псковский университет - показатель того, как сегодня на региональном уровне должны развиваться вузы. Благодаря тандему с правительством региона университет показывает такие результаты. Мы можем замахиваться на большие программы и цели. Сделано уже много и в социальной, и в учебной инфраструктуре - это и новые специальности, и программа двойных дипломов, и многое другое. Университет развивается вместе с регионом, а регион - вместе с университетом», - подчеркнула Наталья Ильина.

Ранее Михаил Ведерников отмечал, что строительство нового корпуса ПсковГУ поможет решить проблему дефицита медицинский кадров в регионе. Также Вера Емельянова назвала строительство корпуса «важнейшим событием года». Средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России. Новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ откроется 1 сентября. Ранее ректор вуза Наталья Ильина сообщала о том, что в корпусе проводят отделочные работы. 

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