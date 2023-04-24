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Общество

Псковских медвежат-сирот выпускают гулять из вольера

Медвежат-сирот Фасолинку и Горошинку, найденных в Псковской области, выпускают на прогулку по территории Центра спасения медвежат. Учреждение опубликовало видео в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

 

«Каждый год медвежата ведут себя в этот момент по-разному: кто-то с осторожностью в течение нескольких дней едва высовывает свой любопытный нос из домика либо, выйдя на трап, дальше не решается бежать, а кто-то, быстренько освоившись, уже «несется» в такой еще неизведанный лесной мир», - рассказали в центре.

В этом году, по словам специалистов, происходит так же: «бобовые сестрички» - Фасолинка и Горошкинка, как и другие медвежата, «высыпались» из домика-берлоги и начали осваивать лесные владения.

«Первое время, пока ночи еще достаточно прохладные, мы каждый вечер закрываем двери домика и открываем их после утреннего кормления, чтобы медвежата могли самостоятельно в течение дня выходить на прогулки либо возвращаться в домик на время тихого часа после питательного обеда или в случае непогоды», - добавили специалисты.

Как подчеркнули в центре, когда медведи подрастут и ночи станут теплыми, двери вольера будут постоянно открыты. «И медвежата смогут самостоятельно решать, где и как проводить время», - заключили сотрудники центра.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только они станут полностью самостоятельными. Снятое на видео купание медвежат можно посмотреть по ссылке

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