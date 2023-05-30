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Общество

Саженцы роз из Псковской области отправят в Донецк

Уникальную коллекцию роз планируется отправить в Донецк для местной оранжереи, а также озеленения города. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.

«Розы уже отложены, ждём, когда пришлют машину для отгрузки», – рассказал Иван Мельник. По его словам, в коллекции есть редкие авторские сорта.

В настоящий момент в акции принимают участие три питомника: из Дагестана, Коми и Псковской области. «Наша работа направлена на поддержку новых территорий. Раньше Донецк был городом роз, они произрастали миллионами, и поэтому сейчас важно восстановить хозяйство», – отметил фермер.

Напомним, что вчера в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове побывал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.

В частности, он рассказал, что фермеры из Себежского района впервые в истории садоводства вывели новый сорт яблок, а садоводческое хозяйство из Себежского района вместе с коллегами из Белоруссии запустило первое в Псковской области производство кустов селекционной голубики. Также фермер сообщил, что за ближайшие два-три года садоводы Псковской области полностью закроют потребность региона в яблоках. Кроме того, фермер дал рекомендации о том, как ухаживать за садами.

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