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Михаил Ведерников оставил автограф и пожелания в дневниках псковских отличников

Приём победителей юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник» прошёл в правительстве Псковской области сегодня, 1 июня, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

На мероприятие учащиеся пришли со своими дневниками. Во время чаепития губернатор оставил в них автографы и добрые напутствия. Михаил Ведерников пожелал школьникам исполнения мечты, удачи, успехов и поблагодарил за их светлый ум и активную жизненную позицию.

Фото: «Комсомольская правда в Пскове»

Кроме того, глава региона поблагодарил родителей победителей акции. «Хочу сказать вам спасибо. У самого трое детей, знаю, какой это труд — мотивировать ребёнка на учёбу. Видно, что многим ребятам учиться нравится, они тянутся к успеху», — подчеркнул глава региона.

В завершение мероприятия Михаил Ведерников сделал с ребятами общее фото на память и пригласил отличников на спектакль «Казаки в Париже», который пройдёт в Зелёном театре 4 июня.

Также у участников есть традиция по окончании встречи садиться в кресло губернатора Псковской области и загадывать желание.

В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году — 336 школьников), заработавшие суммарно свыше 146 000 оценок «отлично». В их числе ученица 3-го «Б» класса МБОУ СШ № 1 города Острова Виктория Дульдиер, получившая за год 598 пятёрок.

Добавим, что сегодня победители акции «Губернаторский дневник» попробовали себя в роли журналистов, побывали в кабинете у главы региона Михаила Ведерникова, увидели телефон для разговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также посетили псковский «Кванториум».

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

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