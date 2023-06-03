Михаил Ведерников: Формат Дней пушкинской поэзии расширяется и развивается

16:22, 03 июня 2023, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры открылись на Пушкиногорской земле. В торжественной церемонии вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Главная сцена по традиции расположилась под открытым небом в самом центре творческой поляны. Это уже 57-й праздник в Михайловском, посвященный творчеству известного русского писателя.

Михаил Ведерников на церемонии открытия подчеркнул: «Приятно отметить, что формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается, меняется. Праздник пользуется большой популярностью. Основная сцена, конечно, здесь, но я рекомендую вам посетить все площадки. Следующий год у нас будет юбилейным. Александру Пушкину исполняется 225 лет. И я очень рад, что наше мероприятие вошло в перечень федерального оргкомитета». Глава региона поблагодарил за поддержку администрацию президента, министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ, а также многих партнеров и друзей региона. Отдельные слова благодарности за креативные идеи — Митрополиту Тихону.

Сергей Кравцов в первую очередь отметил, что Псковская область развивается, развивается и система образования региона. Особый акцент Министр просвещения сделал на школьных театрах. «У нас в стране создано 33 тысячи школьных театров начального уровня. Из них 16 тысяч - школьные театры продвинутого уровня и 1,2 тысячи - профессиональные театры. Замечательно, что многие из них ставят пьесы Александра Пушкина. Принята единая программа по литературе, в начальные классы, основную и старшую школы внесены произведения Пушкина», — отметил Сергей Кравцов и выразил надежду, что с каждым годом в празднике в Михайловском будут участвовать все больше молодежи.

Сергей Новиков акцентировал внимание на необходимости сохранять и защищать наследие Пушкина: «И где это делать, как ни здесь — в Псковской области. Президентский фонд культурных инициатив поддерживал и поддерживает фестиваль. Я вас всех призываю читать Пушкина, даже если изучали в рамках школьной программы. Уверяю, это чтение очищает душу. Можно на ночь прочитать несколько стихотворений, и вам будут сниться яркие, красивые, добрые сны».

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич тоже напомнил о предстоящих юбилейных датах. В следующем году в Михайловском будут не только праздновать 225 лет Александра Пушкина, но и 125 лет Пушкинскому заповеднику и 200-летнюю годовщину приезда Пушкина в Михайловскую ссылку, с которой «началось преобразование мыслей, дел и всей жизни поэта».

Приветствие гостям, организаторам и участникам фестиваля направили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр культуры России Ольга Любимова и руководство Витебского облисполкома.

В завершении торжественной церемонии на сцену поднялись актёры Гоша Куценко и Евгений Князев, которые прочитали стихи Александра Пушкина.

Также Михаил Ведерников вместе с официальными гостями посетил творческие, тематические площадки, которые развернулись на поляне в Михайловском. Весь день здесь будут идти театральные представления, музыкальные и поэтические выступления, концерты, мастер-классы и перформансы. Отдельная программа подготовлена для юных посетителей Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Творческую программу праздника представляет советский и российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также музыкальный коллектив Петра Налича. Среди участников праздника — детские творческие коллективы из новых регионов страны — театральная школа «Образ» из Донецка и театральная студия «Софит» из Луганска.

Официальные лица вместе с гостями праздника также прогулялись по территории ремесленной ярмарки, которая развернулась по соседству. Изделия народных промыслов, авторские куклы, украшения и аксессуары из кожи и дерева. В этом году свое творчество на ярмарке представили более 70 мастеров из Псковской, Смоленской, Новгородской, Архангельской областей и Республики Беларусь.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья.

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко зовет псковичей на праздник в Пушкинские Горы.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.