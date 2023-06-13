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Общество

Культурную жизнь региона обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

Главное из эфира:

  • более 40 тысяч гостей побывало в этом году на мероприятиях, посвящённых Дням пушкинской поэзии и русской культуры, в следующем году планка – 100 тысяч;
  • в следующем году Дни пушкинской поэзии и русской культуры существенно расширяться за счёт образовательной и деловой программы;
  • 17 июня в Пскове откроется эногастрономическая ярмарка «Виноград». На ней будут четыре основные зоны и дополнительная маленькая, где будет установлен 51 пуф. Акценты будут сделаны на образовательной и культурной программах;
  • джазовый фестиваль пройдёт на ярмарке «Виноград» в Пскове;
  • 70 млн рублей инвестиций привлекли для развития культуры в Псковской области в 2022 году;
  • «Курган Дружбы» в Себежском районе в этом году пройдёт в новом формате;
  • в июле в Псков приедет творческий коллектив из Конго, в сентябре – из Индии;
  • планируется провести фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера;
  • в следующем году концерт «На страже мира» пройдёт в Острове;
  • День города в Опочке с компонентами ярмарки, театрализованными действиями эпохи Екатерины II, историческая реконструкция конного похода Александра Невского «Александрова дорога», фестиваль военных духовых оркестров «Михайловский бастион», Дни города Пскова – это маленькая часть ближайших культурных событий Псковской области;
  • гости ВИП-статуса стали для Псковской области обычным делом.

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