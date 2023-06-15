Наталья Горбачёва: Мы очень рады молодым наблюдателям

12:45, 15 июня 2023, ПАИ

В Псковской области есть костяк общественных наблюдателей, которые обеспечивают работу штаба в регионе. Но при этом Общественная палата заинтересована и в привлечении новых активистов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

«Безусловно, у нас есть костяк наблюдателей, мы не скрываем это, потому что действительно в этой работе нужен опыт. Но мы очень рады и молодым наблюдателям, думаю, что их количество не должно уменьшиться в этом году», – отметила Наталья Горбачёва.

Она также напомнила, что общественными наблюдателями могут стать граждане РФ, которые не состоят в политических партиях и религиозных объединениях. Отвечая на вопрос, хватает ли наблюдателей в муниципалитетах, Наталья Горбачёва подчеркнула: «По сложившейся практике все районы обеспечены местными наблюдателями Общественной палаты. Посмотрим, как будет в этом году».

Ранее сообщалось, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.