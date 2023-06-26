О развитии «Мальской долины» и туризма в регионе поговорили на «Серебряном дожде»
Гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- территория парка активного отдыха «Мальская долина» занимает около 200 гектаров;
- посещаемость парка активного отдыха – 35 тысяч человек в год, в ближайшее время, в том числе благодаря реализации подписанного на ПМЭФ инвестпроекта, её планируется довести до 65 тысяч человек;
- новый пляж оборудовали в парке «Мальская долина». Кроме того, здесь находится крупнейший в России верёвочный парк в реликтовом лесу на столетних елях;
- номера уровня отеля Hilton появятся в парке «Мальская долина» в Печорском районе;
- парк «Мальская долина» может стать федеральным курортом только при поддержке региональных властей, ключевых комитетов;
- псковский бизнес должен продвигать регион единым фронтом;
- места в Псковской области хватит всем туристам;
- у Псковской области есть два туристических ключа – история и культура. И в том числе задача бизнеса – создавать информационный поток для потенциальных туристов, продвигать Псковскую область.
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