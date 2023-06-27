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Культура

Кинопоказы в рамках фестиваля «Западные ворота» пройдут в районах Псковской области

Кинопоказы в районах Псковской области будут организованы в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области сообщил программный директор мероприятия Алексей Дунаевский.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«У нас обширная областная программа. Будут выездные показы в городах и поселках городского типа Псковской области <…> Мы сделаем так, чтобы это был праздник для людей, чтобы это было «Ах!», — подчеркнул он.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ

 

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