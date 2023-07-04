Творческая встреча с двумя кинорежиссёрами пройдёт в медиацентре ПАИ 8 июля

18:04, 04 июля 2023, ПАИ

Творческая встреча с режиссёром и продюсером Иваном Болотниковым и кинорежиссёром, сценаристом, членом гильдии кинорежиссёров, академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андреем Кравчуком, пройдёт в рамках Международного кинофестиваля на площадке медиацентра ПАИ 8 июля. Издание «Псковская правда» узнало подробности мероприятия.

Так, на кинофестивале покажут картину режиссёра Любви Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Продюсером фильма выступил Иван Болотников. «Наш фильм начинается как раз с того момента, когда покойника отпевают, и он оживает. Главному герою, Егору, повезло, что он встретил такого друга – Ивана Попова, который узнал о его редком заболевании, и у Егора постоянно на шее была записка: «Не хороните меня без Ивана». Эта история в своей простоте и наивности завораживает», – рассказал о фильме Иван Болотников.

Он поделился, что рейтинг на «Кинопоиске» у фильма выше, чем у «Аватара».

В свою очередь Андрей Кравчук на кинофестивале представит фильм «Пётр I. Последний царь». Фильм вышел в прокат в ноябре 2022 года. Его создатели отвечают на следующие вопросы: как занять престол, когда ты – четырнадцатый ребенок в семье; как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота; как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался, и на многие другие.

Подробности можно прочитать по ссылке.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.