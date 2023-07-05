Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов

18:58, 05 июля 2023, ПАИ

Российская актриса театра и кино Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов фестиваля «Западные ворота». Актриса посетит Псков только на открытие фестиваля «Западные ворота». В эфире радиостанции «7 НЕБО» она рассказала, почему не любит быть в членах жюри.

«У меня нет большого опыта жюри, я всегда отказываюсь, потому что любое мнение – оно всегда субъективное. Это очень большая ответственность – выносить кому-то оценки. Я смотрела как зритель», - отметила Эмилия Спивак.

Открывать тайну своего мнения актриса не стала, но уточнила, что фаворита она определила.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.