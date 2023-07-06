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Кинопоказы в рамках «Западных ворот» пройдут в Порхове, Опочке и Невеле

В рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» кинопоказы пройдут не только в Пскове, но и в Порхове, Опочке и Невеле. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото организаторов кинофестиваля

 

На площадках Порхова, Опочки и Невеля покажут фильмы: «Все ultra включено», «Здравствуй, брат!», «Остановка», «В ресурсе», «Потеря равновесия», «Плюс 0», «Саня», «Литовский язык», «В темноте», «Петля», «Отпечатки», «Соседка», «Сын своего отца», «Видик» и «Таракан».

В Порхове показы состоятся 7 июля в 14:40, 8 июля в 14:40, 9 июля – в 14:50. В Опочке кинопросмотры будут проходить с 7 по 9 июля в 12:00, в Невеле – с 7 по 9 июля в 9:00. Вход на все кинопоказы свободный.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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