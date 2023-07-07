Сергей Новожилов: Короткометражки сейчас в тренде

18:26, 07 июля 2023, ПАИ

О востребованности короткометражных фильмов в современном мире рассказал продюсер, президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов во время интервью на радиостанции «7 НЕБО».

«Сами по себе короткие метры снимаются достаточно быстро, потому что это не полнометражная история, а если средства нашли, то в общем-то и монтируется всё быстро. Поскольку большое количество молодёжи интересуется кинематографом, мне интересно посмотреть, кто приходит в кино сейчас, что это за люди, что они будут позиционировать», – отметил он.

Гость радиостанции также добавил, что короткий метр однозначно нужно смотреть, потому что потом кто-то обязательно выступит с полнометражной картиной.

«Тем более короткометражки сейчас в тренде, их снимается огромное количество. И я хочу сказать, что короткий метр снимают не только молодые: не чураются и большие, маститые мастера иногда снимать такое кино. И даже не потому, что нет денег на полный метр, а просто интересно в более коротком формате и концентрированно выразить свои мысли», – подчеркнул Сергей Новожилов.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ транслирует в прямом эфире.