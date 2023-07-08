Кинорежиссёр Иван Болотников: Меня вдохновляют люди

17:14, 08 июля 2023, ПАИ

О том, что даёт вдохновение для создания фильмов рассказал кинорежиссёр и продюсер Иван Болотников в ходе творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Вдохновляют люди. Мы все друг другу для чего-то даны», — сказал он. По словам Ивана Болотникова, он был «бумажным режиссёром» в течение десяти лет, так как в его жизни была чёрная полоса и многие проекты не состоялись. «Время было тяжёлое, мои идеи не реализовывались», — поделился режиссёр.

«После десяти лет все пошло, покатилось, а сейчас просто несётся. Я сам этому поражаюсь», — рассказал гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что кинорежиссёр поделился впечатлениями от Пскова и рассказал о главной идее своего фильма «Не хороните меня без Ивана».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.