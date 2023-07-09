Фильм «Братья» взял главный приз полнометражного кино на фестивале «Западные ворота»

18:04, 09 июля 2023, ПАИ

Главный приз фестиваля полнометражных фильмов завоевал фильм «Братья» (Казахстан), передаёт корреспондент ПАИ.

«Фестиваль всегда включает в себя праздник и что-то сакральное, особенно когда он о кино. Выбор победителя был непростой, потому что программа была очень яркой. Но мы должны назвать победителя», – сказал председатель международного жюри, режиссёр Андрей Кравчук.

Напомним, что сейчас проходит церемония закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

В рамках фестиваля прошло десять тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор Дневника второго дня кинофестиваля смотрите в воскресенье, 9 июля, в 18:10 на телеканале «Первый Псковский».