Жители Пскова и Острова на выборах губернатора будут голосовать с помощью КОИБов

15:26, 14 июля 2023, ПАИ

Жители Пскова и Острова будут голосовать на предстоящих выборах с применением технических средств подсчёта голосов. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На 48-м заседании облизбиркома приняли решение об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов губернатора Псковской области.

Согласно перечню, на 80 избирательных участках в городе Пскове и на 9 избирательных участках города Острова голосование будет осуществляться с помощью КОИБов.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.