Двух детей из Пскова доставят на лечение в Педиатрический университет

19:58, 14 июля 2023, ПАИ

Двух детей из Пскова доставят на лечение в Педиатрический университет Санкт-Петербурга. У одного из них, 16-летнего мальчика, тяжёлое состояние и множественные проблемы со здоровьем из-за постковидного синдрома. Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

«Подростка 16 лет из Пскова доставят в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет. Клиника университета готова принять уже сегодня, регионом должен быть решён вопрос с транспортировкой авиацией», – рассказали в университете.

Также в Педиатрический университет доставят малыша. Ему четыре месяца, у него врождённое заболевание – синдром Эдвардса. Петербургским врачам предстоит коррекция кардиопатологии. В Петербург его доставят в понедельник, 17 июля.

«Синдром, увы, не лечится, но мы облегчим жизнь этому маленькому человеку, ждём его и спасём, от сердца к сердцу», – сказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России профессор Дмитрий Иванов.

Все необходимые указания уже даны, учреждение готово принять пациента.

Дмитрий Иванов добавил, что около 1000 детей из Псковской области проконсультированы и вылечены на отделениях Педиатрического университета – он остаётся крупнейшей детской клиникой России.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил трём ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ.