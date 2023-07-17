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Закрытие туристского слёта учащихся Союзного государства прошло в Островском районе

Закрытие туристского слёта учащихся Союзного государства прошло в Островском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

К его участникам обратилась первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. «Это необыкновенное мероприятие, необыкновенная встреча состоялась благодаря тому, что есть на свете такие замечательные люди, которые любят туризм», – отметила она. 

Вера Емельянова также поблагодарила собравшихся за участие, за выбор изучения тех навыков, которые нужны каждому человеку на протяжении всей жизни. «Это здоровый образ жизни, любовь к своей стране, к своей земле и своему государству – Союзному государству России и Белоруссии», – подчеркнула вице-губернатор.

С 12 по 17 июля на территории Островского района Псковской области проводился туристический слёт учащихся Союзного государства. В мероприятии приняли участие 35 команд. В программу мероприятий вошло использование средств туризма, изучение и популяризация историко-культурного наследия, природного и туристского потенциала Республики Беларусь и Российской Федерации.

В первый день мероприятия в Пскове его участники почтили память жертв войны. Фоторепортаж с этого события можно посмотреть по ссылке. 

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