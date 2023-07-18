Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил в облизбирком документы на регистрацию себя в качестве кандидата на пост губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, с 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы – сдача документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.
Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Игорь Романов представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Начался приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области