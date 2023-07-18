Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области

12:42, 18 июля 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил в облизбирком документы на регистрацию себя в качестве кандидата на пост губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, с 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы – сдача документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.