Эксперт предостерёг от контактов с иноагентом Львом Шлосбергом*

11:07, 23 июля 2023, ПАИ

Активность представителя внесистемной политической оппозиции Льва Шлосберга* в районах Псковской области прокомментировал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Он напомнил, что 16 июня этого года Лев Шлосберг* был внесён в список иноагентов, запись в реестре № 615.

«Почему это произошло? Потому что Лев Маркович* активно высказывался против специальной военной операции в своих подконтрольных СМИ, плюс в своих Telegram-каналах он развивал фейковую информацию о работе органов государственной власти в режиме СВО. Это категорически запрещено по закону. Соответственно, он попадает сразу же в реестр иноагентов. Так он и стал иноагентом», – объяснил эксперт.

Илья Стрелков добавил, что многие люди, которые сейчас контактируют с Львом Шлосбергом*, возможно, просто не знают, что это общение может привести к большой ошибке, так как Лев Шлосберг* активно о внесении его в реестр иноагентов нигде не рассказывает. «Могут быть поломаны целые жизни [у тех, кто общается с Львом Шлосбергом*. – ПАИ]», – считает Илья Стрелков.

Эксперт также пояснил, почему именно сейчас Лев Шлосберг* начал разъезжать по районам. «Лев Маркович* сейчас ведёт активную кампанию по сбору кандидатов на муниципальные выборы. Поздновато начал, потому что люди, возможно, уже начали думать, что он токсичен, что общаться с ним, наверное, сейчас не самое лучшее время, да и, наверное, по закону уже не стоит – любая связь с иноагентами сейчас везде фиксируется, работает Роскомнадзор, работает Минюст, работают СМИ, все активно следят за этой ситуацией», – подчеркнул специалист.

В настоящий момент соответствующие органы в России внимательно изучают взаимодействия с иноагентами. Льву Шлосбергу* не раз приходили деньги от представителей прозападных стран под видом грантов на пропаганду их ценностей в России, взаимодействие с ним и уж тем более пособничество ему может повлечь за собой достаточно серьёзные последствия.

«Официальное взаимодействие с иноагентом может повлечь за собой достаточно серьёзные последствия. Я уже не говорю про те самые донаты и денежные переводы, которые он опять в очередной раз просит у наивных, наверное, своих избирателей, чтобы те как-то пополняли «яблочную кассу». Это же тоже нужно понимать. Из-за этого у людей могут быть очень большие проблемы. Нужно сейчас как раз начать информирование о том, что человек токсичен, что лучше с ним не общаться», – заметил Илья Стрелков.

Он также напомнил, что недавно завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района, где для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов, однако среди них нет кандидата от партии «Яблоко». «Мне кажется, что уже начались проблемы с поиском кандидатов», – предположил Илья Стрелков.

Именно поэтому, Лев Шлосберг* начал «колесить» по районам в поисках хоть кого-то, кто согласится участвовать в выборах, уверен эксперт. «И вот тут нужно предупредить людей, что они могут реально сейчас совершить большую ошибку и лучше этого не делать, тем более не совершать никакие переводы по донатам», – отметил эксперт.

Илья Стрелков также добавил, что недавно у партии «Яблоко» прошла пресс-конференция.

«Во-первых, она прошла незаметно. Во-вторых, сами «яблочники» возмущаются, почему руководитель тогда ещё отделения Лев Маркович Шлосберг* даже не пришёл на эту конференцию. Это просто полнейшее неуважение к своим же избирателям, которые работают в партии, сопартийцам. Он взял и не пришёл. Естественно, возникает волна недовольства, почему он так обращается с партийцами и своими избирателями», – рассказал Илья Стрелков.

Он также напомнил, что Лев Шлосберг* больше не может возглавлять региональное партийное отделение, не может заверять списки кандидатов, работать с кандидатами, и именно поэтому у партии возникают проблемы с кандидатами.

«Я уверен на сто процентов, что он точно не закроет все районы на муниципальные выборы, потому что будут большие проблемы именно с взаимодействием по новому закону по иноагенту, куда он в принципе и попал», – заключил Илья Стрелков.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.