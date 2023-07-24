В Псковской области открылась подача заявлений для участия в ДЭГ

12:24, 24 июля 2023, ПАИ

На портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире «Псковского телеграма Online».

Подача стартовала сегодня, 24 июля, и продлится до 4 сентября.

Добавим, что подать соответствующее заявление поможет робот-помощник Макс, размещенный на главной странице портала госуслуг.

Необходимо ввести в поиске «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить роль – «Избиратель». Робот-помощник переправит голосующего в раздел «Мои выборы».

Далее надо нажать на строчку «Проголосовать дистанционно» и подать заявление, заполнив все необходимые поля. После этого нужно дождаться подтверждения. Уведомление придёт в личный кабинет.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).