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Общество

О строительстве глэмпинга в Печорском районе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из программы:

  • «С годами эта территория из места отдыха для местных превратилась в очень дикий пляж, и никто не мог нормально здесь отдыхать. И то, пляжем это трудно было назвать, это были кусты, помойки, кучи мусора, непонятный вход в воду». Поэтому со временем пришла идея разработки парка отдыха: чистый пляж, очищенная береговая полоса, средства для проката лодок, водные велосипеды, волейбольная площадка, фудтрак.
  • На территории есть вся необходимая инфрастуктура, а также введена услуга размещения – глэмпинг с рабочим названием «Лён».
  • Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе планируют сделать круглогодичным
  • В прошлом году на объекте одномоментно находилось 1 100 человек. «Это был сложный объект для нас, для охраны, для фудтрака и для поваров, но мы справились».
  • Количество мест для размещения увеличится в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. В настоящий момент три летних жилых модуля позволяют размещать 15 человек, а после реализации проекта будет 20 модулей. 
  • Дома из морских контейнеров продолжат размещать на территории глэмпинга в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. Внутренняя и внешняя отделка производится силами подрядчика. 
  • Контейнеры будут иметь входную группу, зону кухни, зону отдыха. Внутри будет установлена вся необходимая мебель, техника, кондиционер. На кухне будет плита, микроволновая печь. Ещё также будет обустроена терраса и мангальная зона.
  • Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе станет доступным для корпоративного отдыха и размещения. 

 

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