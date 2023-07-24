О строительстве глэмпинга в Печорском районе поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из программы:
- «С годами эта территория из места отдыха для местных превратилась в очень дикий пляж, и никто не мог нормально здесь отдыхать. И то, пляжем это трудно было назвать, это были кусты, помойки, кучи мусора, непонятный вход в воду». Поэтому со временем пришла идея разработки парка отдыха: чистый пляж, очищенная береговая полоса, средства для проката лодок, водные велосипеды, волейбольная площадка, фудтрак.
- На территории есть вся необходимая инфрастуктура, а также введена услуга размещения – глэмпинг с рабочим названием «Лён».
- Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе планируют сделать круглогодичным.
- В прошлом году на объекте одномоментно находилось 1 100 человек. «Это был сложный объект для нас, для охраны, для фудтрака и для поваров, но мы справились».
- Количество мест для размещения увеличится в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. В настоящий момент три летних жилых модуля позволяют размещать 15 человек, а после реализации проекта будет 20 модулей.
- Дома из морских контейнеров продолжат размещать на территории глэмпинга в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. Внутренняя и внешняя отделка производится силами подрядчика.
- Контейнеры будут иметь входную группу, зону кухни, зону отдыха. Внутри будет установлена вся необходимая мебель, техника, кондиционер. На кухне будет плита, микроволновая печь. Ещё также будет обустроена терраса и мангальная зона.
- Глэмпинг в парке отдыха на Лесицком озере в Печорском районе станет доступным для корпоративного отдыха и размещения.
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