О строительстве глэмпинга в Печорском районе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:56, 24 июля 2023, ПАИ

Основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из программы: