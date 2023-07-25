ОЭЗ «Моглино» примет участие в Днях Псковской области в Витебске

12:55, 25 июля 2023, ПАИ

Особая экономическая зона «Моглино» примет участие в Днях Псковской области в Витебске. Об этом сообщил заместитель руководителя службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Сергей Дутов в рамках программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Также мы в этом году принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме, а ещё в конгрессе свободных экономических зон в Гомеле с белорусскими партнёрами, в российском-турецком форуме в Москве», – перечислил Сергей Дутов.

Помимо этого, ОЭЗ планирует принять участие в мероприятиях с турецкими партнёрами, а также в международном форуме-выставке «Российский промышленник».

«Конечно, инвесторы интересуются нами. Когда мы были на петербургском форуме, всем очень понравился наш стенд с алмазами, было много заинтересованных с африканских стран, с Мьянмы», – отметил гость программы.

Добавим, что производством алмазов в регионе занимается компания «Синтез Технолоджи». Ранее директор этой фирмы Екатерина Наговицына стала гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Там она рассказала о том, что псковские алмазы полностью идентичны природным, а также о том, почему их начали производить именно в Псковской области.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.

Отметим, что Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. Дни Псковской области в Витебске пройдут с 27 по 30 июля. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.