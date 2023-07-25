Более 18 миллионов рублей выделено на борьбу с борщевиком в Псковской области

15:40, 25 июля 2023, ПАИ

Более 18 миллионов рублей выделено на борьбу с борщевиком Сосновского в Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

«Проблема с борщевиком Сосновского у нас есть во всех районах. Где-то сильно остро, где-то не так. В целом это проблема не только нашего региона, а, как говорят специалисты, это проблема в целом по России», – подчеркнул он.

Также Николай Романов отметил, что на данный момент выделяются большие средства для борьбы с борщевиком. «Мы начинали с пяти миллионов, нам их было не освоить. Когда вмешался губернатор, мы стали получать 18 миллионов рублей. Плюс возможно дополнительное финансирование, если регион еще запросит», – заверил председатель профильного комитета.

Напомним, что в этом году более 150 гектаров территории Псковского района уже обработали от борщевика. Также ранее сообщалось, что борщевик скосят возле жилого комплекса «Европа» в Псковском районе. Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Для этого в регионе закупили новое оборудование. В Пскове от борщевика обработают более 110 гектаров земли.