Александр Голышев: Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в Псковской области

11:46, 26 июля 2023, ПАИ

Избирательная кампания этого года стала важнейшим событием в жизни Псковской области. Об этом заявил ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«В области началась регистрация на дистанционное электронное голосование. Хорошо, что оно будет доступно для всех 24 муниципалитетов и двух городских округов региона. За этим, конечно, будущее. Избирательной комиссией области проведена огромная и разъяснительная, и организационно-методическая работа по ДЭГ. Информации для тех, кто предпочтёт электронное голосование, более чем достаточно», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при всех новшествах обычные формы голосования полностью сохранены. Желающие прийти всей семьей на избирательный участок и проголосовать с помощью бюллетеня не будут лишены этой возможности.

«Для многих это – многолетняя хорошая и добрая традиция. Главное, чтобы все псковичи приняли в этом участие. Тем более что в этом году проходят и выборы губернатора в связи с истечением срока его полномочий», – добавил Александр Голышев.

Эксперт также напомнил, что узнать актуальную информацию об избирательных кампаниях, форматах голосования, номерах и адресах избирательных участков можно на информационном портале выборы60.рф.

«Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в жизни Псковщины, она проходит в условиях СВО, сложной международной обстановки и требует от нас собранности и адекватного ответа на вызовы времени. Выборы 10 сентября 2023 года должны стать подлинной школой гражданской зрелости и социальной ответственности псковичей», – отметил он.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.