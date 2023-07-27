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Культура

Дни Псковской области стартуют сегодня в Витебске

Дни Псковской области стартуют в Витебске сегодня. Об этом ПАИ сообщили в ТКД региона.

Фото: ТКД Псковской области

На фестивале гости смогут познакомиться с культурой, туристическим потенциалом, экономическими ресурсами, инвестиционными возможностями, производителями и патриотическим движением региона.

На территории парка Тысячелетия на главной сцене перед гостями выступят различные коллективы региона – Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева и заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры».

Для маленьких посетителей подготовили специальную детскую программу с выступлением Псковского областного театра кукол и интерактивными развлечениями.

Псковские группы Radioband и Drum&Jazz обеспечат музыкальную составляющую праздника. А вечером гостей фестиваля ждёт мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

 

Также в парке развернётся ярмарочное пространство, где будут представлены производители и мастера прикладного искусства Псковской области – сырная продукция, мороженое, кондитерская продукция, виноградные улитки, кузнечное дело и многое другое.

Промышленная выставка будет встречать посетителей экспозицией продукции крупнейших предприятий Псковской области, зоной дегустации сбитня и клюквы в сахаре, а также фотозоной из прессованной продукции от одной из псковских компаний.

На площадке, посвящённой туризму, можно будет узнать о достопримечательностях, особенных и знаковых местах, туристических маршрутах и музеях Псковской области. Здесь развернутся зоны с флэшмобами, мастер-классами, дегустациями и интерактивными играми.    

Отметим, что афиша мероприятия опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. 

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