Обучение общественных наблюдателей организуют во всех районах Псковской области

14:51, 28 июля 2023, ПАИ

Выездное обучение общественных наблюдателей организуют во всех районах Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков на площадке Общественной палаты Псковской области сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы проработали систему обучения общественных наблюдателей. Самое главное – это выезды, семинары во всех районах. Во все районы мы заедем, во всех районах обучение дадим. Мы подготовим пул наблюдателей по каждому УИК, то есть у нас 596 УИК, на каждом из них будет закреплённый общественный наблюдатель. Это очень важно, чтобы мы имели возможность получать информацию со всего региона», – отметил Илья Стрелков.

Также он сообщил, что недавно прошла ВКС с Общественной палатой РФ, которая разрабатывает единый стандарт наблюдения за ДЭГ. «Он будет единым для всей Российской Федерации. Там порядка 64-65 пунктов, которые должен выполнить каждый наблюдатель. Это большой документ, который мы планируем ввести в реализацию уже в середине августа. То есть, помимо обучения общественных наблюдателей, мы будем обучать наблюдателей за ДЭГ», – рассказал Илья Стрелков.

Помимо этого, он сообщил, что в течение трёх дней голосования будет работать штаб общественного наблюдения. В здании «Команды 2018» будет расположен информационный центр. Там же будут находиться мобильные выездные бригады, которые будут следить за возможными нарушениями.

«Мы готовимся к различным фейковым вбросам и информации от Запада, будем отбивать эту повестку и работать над соблюдением законности», – сказал он.

Помимо этого, Илья Стрелков рассказал о взаимодействии штаба и «Экспертного клуба: Псковский регион». «У нас «Экспертный клуб: Псковский регион» активно заявил о себе в 2022 году. Как раз тогда мы начинали активно сотрудничать с экспертным сообществом. На данный момент у нас сформирован пул из 30-40 экспертов, которые готовы комментировать общественно-политическую повестку. Мы помогаем Общественной палате и избиркому», – подчеркнул руководитель клуба.

По его словам, самая главная цель экспертного клуба – борьба с фейками и недостоверной информацией.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

Напомним, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.