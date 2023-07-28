Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Обучение общественных наблюдателей организуют во всех районах Псковской области

Выездное обучение общественных наблюдателей организуют во всех районах Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков на площадке Общественной палаты Псковской области сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Мы проработали систему обучения общественных наблюдателей. Самое главное – это выезды, семинары во всех районах. Во все районы мы заедем, во всех районах обучение дадим. Мы подготовим пул наблюдателей по каждому УИК, то есть у нас 596 УИК, на каждом из них будет закреплённый общественный наблюдатель. Это очень важно, чтобы мы имели возможность получать информацию со всего региона», – отметил Илья Стрелков.

Также он сообщил, что недавно прошла ВКС с Общественной палатой РФ, которая разрабатывает единый стандарт наблюдения за ДЭГ. «Он будет единым для всей Российской Федерации. Там порядка 64-65 пунктов, которые должен выполнить каждый наблюдатель. Это большой документ, который мы планируем ввести в реализацию уже в середине августа. То есть, помимо обучения общественных наблюдателей, мы будем обучать наблюдателей за ДЭГ», – рассказал Илья Стрелков.

Помимо этого, он сообщил, что в течение трёх дней голосования будет работать штаб общественного наблюдения. В здании «Команды 2018» будет расположен информационный центр. Там же будут находиться мобильные выездные бригады, которые будут следить за возможными нарушениями.

«Мы готовимся к различным фейковым вбросам и информации от Запада, будем отбивать эту повестку и работать над соблюдением законности», – сказал он.

Помимо этого, Илья Стрелков рассказал о взаимодействии штаба и «Экспертного клуба: Псковский регион». «У нас «Экспертный клуб: Псковский регион» активно заявил о себе в 2022 году. Как раз тогда мы начинали активно сотрудничать с экспертным сообществом. На данный момент у нас сформирован пул из 30-40 экспертов, которые готовы комментировать общественно-политическую повестку. Мы помогаем Общественной палате и избиркому», – подчеркнул руководитель клуба.

По его словам, самая главная цель экспертного клуба – борьба с фейками и недостоверной информацией.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

Напомним, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

Наталья Исакова: Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена

28 июля 2023

Заседание общественного штаба наблюдения за сентябрьскими выборами проходит в Пскове

28 июля 2023

Александр Голышев: Африка играет важную роль в торжестве многополярного мира

27 июля 2023

Кандидатам на должность губернатора Псковской области вручили удостоверения

27 июля 2023

Рабочую группу взаимодействия РКДС с бизнесменами создадут в Псковской области

27 июля 2023

Общественный штаб по наблюдению за выборами и облизбирком встретятся на дискуссионной площадке

26 июля 2023

Александр Голышев: Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в Псковской области

26 июля 2023

Социальная поддержка материнства и детства: ЕР подвела итоги работы в Госдуме

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...