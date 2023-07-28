Обучение применению цифрового сервиса «Мобильная УИК» стартовало в Пскове

21:30, 28 июля 2023, ПАИ

Обучение применению цифрового сервиса «Мобильная УИК» стартовало в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

С 7 августа члены участковых избирательных комиссий начнут персональное информирование избирателей, включающее поквартирный обход жителей Псковской области. Сотрудники избирательной системы расскажут избирателям о предстоящих выборах, о дате и времени голосования, возможности проголосовать на дому или подать заявление о дистанционном электронном голосовании.

Отмечается, что приложение «Мобильная УИК» позволит членам комиссий более качественно проводить информационно-разъяснительную работу.

Обучение состояло из двух основных блоков: первая часть была посвящена вопросам эффективной коммуникации и стрессоустойчивости, второй блок – непосредственной работе в приложении «Мобильная УИК».

Напомним, что представители избиркомов будут совершать обходы домов и квартир в два этапа: с 7 по 20 августа и с 25 августа по 6 сентября. В Псковской области приложение будет апробировано в 11 муниципальных образованиях силами 830 членов участковых избирательных комиссий.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.