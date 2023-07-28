Владимир Гутенёв заявил о важности помощи участникам СВО

22:32, 28 июля 2023, ПАИ

Руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенёв заявил в беседе с корреспондентом ПАИ о важности помощи участникам СВО.

«Я глубоко погружён в эту тему, поскольку вхожу в рабочую группу [по вопросам спецоперации] [первого заместителя председателя Совета Федерации] Андрея Турчака и возглавляю одно из направлений. Помимо того, что мы проводим большую работу по финансовой устойчивости предприятий ОПК, по исполнению гособоронзаказа, по кадровому обеспечению, мы, конечно же, тесно работаем и по другим направлениям», – сказал Владимир Гутенёв.

По его словам, на раннем этапе СВО было много шероховатостей и несогласованностей – и в работе отдельных военкомов, и в работе социальных служб некоторых регионов. Сейчас ситуация изменилась, недочёты устранены. К тому же уделяется огромное внимание созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь участникам СВО и членам их семей. Например, этими задачами занимается созданный решением президента РФ Владимира Путина фонд «Защитники Отечества», который быстро набрал обороты по стране.

«Командированный отпускник, восстанавливающийся после ранения, и члены его семьи, близкие, опекаются [в фонде «Защитники Отечества»], причём опекаются очень плотно», – подчеркнул Владимир Гутенёв.

Напомним, Владимир Гутенёв находился 28 июля с рабочим визитом в Псковской области. Он посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где передал семь инвалидных колясок участникам СВО. После этого председатель профильного комитета Госдумы РФ встретился со студентами и молодыми учёными ПсковГУ.

Отметим, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Добавим, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений.