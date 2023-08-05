По случаю 700-летия Гдова жители района отмечены заслуженными наградами

17:34, 05 августа 2023, ПАИ

Заслуженым жителям Гдовского района вручены региональные награды. Торжественная церемония прошла сегодня, 5 августа, на площадке Гдовского музея истории края. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, семья которого напрямую связана с Гдовской землёй.

Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил жителей муниципалитета с 700-летием первого упоминания Гдова в летописи. «Гдовская земля – богатая, со сложной, непростой, но славной и героической судьбой. И эта история создавалась и создаётся теми людьми, которые здесь родились, работают. Благодаря вам, несмотря ни на что, край динамично развивается», – подчеркнул глава региона.

Первая награда, вручённая на церемонии, – для всего Гдовского района. За мужество, стойкость, массовый героизм и большой вклад в партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Михаил Ведерников передал главе района Алексею Васильеву грамоту о присвоении звания «Край партизанской славы». Глава региона подчеркнул, что теперь муниципалитет ежегодно будет получать из областного бюджета 500 тысяч рублей на организацию патриотической работы, благоустройство воинских захоронений. Напомним, решение о присуждении почётного звания было принято в июне этого года, учитывая заслуги партизанского движения муниципалитета в годы войны. Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней, всё это время партизаны боролись с врагом.

Затем за личный вклад в развитие района наиболее заслуженным гдовичам были вручены медали Александра Невского и Княгини Ольги, почётные грамоты и благодарственные письма.

С праздничной датой жителей муниципалитета поздравил и Анатолий Печатников, который является внуком боевого командира одного из гдовских партизанских отрядов. «Мне очень трогательно общаться с вами в здании, где когда-то работал мой дедушка. Эти моменты истории очень значимы для всей нашей семьи», – заметил Анатолий Печатников.

По итогам торжественной церемонии прошла встреча губернатора с активом муниципального образования, на которой были рассмотрены актуальные для развития района направления.

Напомним, в рамках празднования 700-летия упоминания Гдова в летописи на берегу Чудского озера проходит фестиваль «Наше море». Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь. Все новости с площадки можно узнать в специальном сюжете ПАИ.