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С какими вопросами можно обратиться в штаб комитета семей воинов Отечества, рассказали псковичам

Консультацию по различным направлениям могут получить военнослужащие, мобилизованные, участники СВО, а также члены их семей в штабе комитета семей воинов Отечества по Псковской области. Об этом рассказала руководитель регионального штаба Мария Филонова в эфире «Псковского телеграма Online».

На фото Мария Филонова. Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«Мы находимся на улице Льва Толстого, 31а – там располагается фонд «Защитники Отечества», а также наш комитет. Консультации можно получить по всем направлениям: от здравоохранения и помощи психологов до юридических вопросов. Работаем с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходные», – отметила Мария Филонова.

Гостья программы напомнила, что в каждом районе есть уполномоченные по работе с семьями мобилизованных и участниками СВО. «Мы постоянно на связи, у каждого уполномоченного есть чат, куда семья может обратиться. Если в районе не хватает сил и возможностей, подключаются и псковские специалисты», – заверила руководитель регионального штаба.  

Мария Филонова также отметила, что комитет активно сотрудничает с драматическим театром имени А. С. Пушкина. По её словам, культурное учреждение три-четыре раза в месяц выделяет билеты семьям военнослужащих и мобилизованных.

«Также для детей на Конной, 2 проходят детские мастер-классы и чаепития для мам. Мы стали настоящей семьей, у нас общие радости и горести. Мы знаем, как поддержать друг друга, потому что находимся в одинаковой ситуации», – заключила гостья программы. 

Напомним, что региональный штаб комитета семей воинов Отечества открылся на базе Центра поддержки семей мобилизованных в проектном офисе «Команда 2018» в ноябре 2023 года. 

Отметим, что также 30 мая в Пскове открылся региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Добавим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений

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