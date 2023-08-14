О спорте и популяризации ЗОЖ поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:17, 14 августа 2023, ПАИ

Тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: