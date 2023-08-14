О спорте и популяризации ЗОЖ поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- больше миллиона рублей потратили организаторы на проведение триатлона в Пскове;
- Чаще всего в псковскую школу бега Pro sport приходят заниматься спортсмены старше 35 лет;
- школе бега Pro sport в Пскове уже семь лет и сейчас в ней преподают 13 тренеров;
- аналогичная школа бега появится в Пензе. Гость студии уточнил, что франшиза будет стоить более 15 миллионов рублей и команда из Пскова приедет, чтобы создать там всю индустрию;
- Псковский марафон планируют сделать самым крупным в СЗФО. «Есть идея, чтобы Псковский марафон был самым крупным на Северо-Западе. Мы маленький город, и у нас не так много бегунов, но мы хотим здесь организовать мероприятие как минимум на три тысячи человек», – отметил гость эфира;
- полумарафон «Мехуборка» состоится в Пскове 24 сентября. Псковичи смогут выбрать подходящую дистанцию: 21 километр, десять километров, пять километров и один километр для детей и взрослых.
- школу спорта планируется создать в Пскове: «Каждый сможет найти себе занятие, например по восстановлению здоровья или даже подготовиться к соревнованиям».
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14 августа 2023
Чаще всего в псковскую школу бега Pro sport приходят заниматься спортсмены старше 35 лет
14 августа 2023
Более миллиона рублей потратили организаторы на проведение соревнований по триатлону в Пскове