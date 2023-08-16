Генерал-майор Алексей Наумец посетил Опочецкий район

14:09, 16 августа 2023, ПАИ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец встретился с семьями мобилизованных, представителями районного Совета ветеранов, ветеранской организацией военнослужащих и общественниками в Опочецком районе 15 августа. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Алексей Наумец подробно рассказал присутствующим о быте псковских военнослужащих, питании, условиях несения службы в зоне проведения СВО. Он также познакомился с работой районной ветеранской организации военной службы.

Алексей Наумец записал все поступившие к нему вопросы и пообещал оказать помощь в их решении.

Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец на днях стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.