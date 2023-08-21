Развитие Псковской областной больницы обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

22:27, 21 августа 2023, ПАИ

О переменах в Псковской областной клинической больнице поговорили в медиацентре ПАИ с главным врачом медучреждения Евгением Панферовым.

Главное: