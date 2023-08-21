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Развитие Псковской областной больницы обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

О переменах в Псковской областной клинической больнице поговорили в медиацентре ПАИ с главным врачом медучреждения Евгением Панферовым.

Фото ПАИ. На фото Евгений Панферов

Главное:

  • отделение плановой кардиологии появится в Псковской областной клинической больнице;
  • в больнице увеличат количество диагностических исследований сердечно-сосудистой системы;
  • количество операций увеличилось на 25 % по сравнению с прошлым годом;
  • 100-150 звонков поступает ежедневно в кол-центр больницы;
  • 23 вакансии по разным специальностям, и не только медицинским, открыты в Псковской областной клинической больнице, при этом около половины из них – это узкие специалисты;
  • в скором времени в больнице планируют проводить операции в две смены – в первой и второй половине дня. Речь идёт об оказании именно плановой хирургической помощи, поскольку экстренная помощь оказывается в круглосуточном режиме вне зависимости от обстоятельств;
  • больница активно ищет эндоскопистов и реаниматологов, чтобы иметь возможность проводить плановые операции в две смены;
  • потребность в кадрах связана с тем, что в ближайшее время в больнице планируется расширение числа оказываемых услуг;
  • по всем профилям оказания медицинской помощи работа областной больницы с районами строится достаточно универсально;
  • в больнице пациенту, которому грозила ампутация пальцев из-за плохого кровоснабжения сосудов, сделали операцию с индивидуальным подходом, удалив 20-сантиметровый тромб. Ранее пациент жил в Европе и пытался решить проблему со здоровьем там, но безрезультатно;
  • благодаря высоким технологиям и мастерству хирургов количество ампутаций сокращается;
  • к концу осени больница планирует получить лицензию на проведение пластических операций;
  • в больнице ремонтируется несколько отделений, что позволит улучшить качество и комфортность медицинских услуг.

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