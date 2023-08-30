Путину доложили о ночной атаке дронов на российские регионы

13:06, 30 августа 2023, ПАИ

Владимиру Путину докладывалось о ночной атаке дронов на российские регионы, в числе которых оказалась и Псковская область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент постоянно и оперативно получает всю информацию», - заявили в Кремле.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова.

Всего украинские БПЛА атаковали сразу шесть регионов России.