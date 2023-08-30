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Онкологию щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области

Онкологию щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области, не подозревавшей о заболевании. Об этом сообщили в Telegram-канале городской поликлиники.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Об этом случае рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2. «К нам обратилась 57-летняя женщина. Она пришла на приём для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке. Жалоб у пациентки не было. По результатам диагностики и клинических исследований отклонений не было выявлено. Но при визуальном осмотре врача на предмет онконастороженности было выявлено увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов», – рассказала заведующая.

Для подтверждения выявленной симптоматики пациентка была направлена на второй этап диспансеризации, в рамках которого она прошла УЗИ щитовидной железы и сдала гормоны ТТГ, Т3 и Т4.

По результатам обследования были выявлены отклонения. Женщину направили на пункцию, где у неё взяли биопсию. По анализу гистологии пришло заключение, которое подтвердило опасение медиков – «злокачественное новообразование щитовидной железы первой стадии».

Пациентку направили на лечение в Псковский областной онкодиспансер. Вскоре женщина вернулась в отделение профилактики, чтобы поблагодарить персонал за выявление онкологии на ранней стадии.

Записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по номеру 299-028.

Ранее сообщалось, что по итогам диспансеризации у 88-летнего пациента выявили хронический лимфолейкоз.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок. Иммунизация населения Псковской области начнётся уже на этой неделе.

Также псковичам рассказали, где можно привиться от гриппа.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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