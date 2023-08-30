Онкологию щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области

18:54, 30 августа 2023, ПАИ

Онкологию щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области, не подозревавшей о заболевании. Об этом сообщили в Telegram-канале городской поликлиники.

Об этом случае рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2. «К нам обратилась 57-летняя женщина. Она пришла на приём для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке. Жалоб у пациентки не было. По результатам диагностики и клинических исследований отклонений не было выявлено. Но при визуальном осмотре врача на предмет онконастороженности было выявлено увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов», – рассказала заведующая.

Для подтверждения выявленной симптоматики пациентка была направлена на второй этап диспансеризации, в рамках которого она прошла УЗИ щитовидной железы и сдала гормоны ТТГ, Т3 и Т4.

По результатам обследования были выявлены отклонения. Женщину направили на пункцию, где у неё взяли биопсию. По анализу гистологии пришло заключение, которое подтвердило опасение медиков – «злокачественное новообразование щитовидной железы первой стадии».

Пациентку направили на лечение в Псковский областной онкодиспансер. Вскоре женщина вернулась в отделение профилактики, чтобы поблагодарить персонал за выявление онкологии на ранней стадии.

Записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по номеру 299-028.

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