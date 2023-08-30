Украинскую крылатую ракету сбили над Крымом
ПВО сбила украинскую крылатую ракету над территорией Крыма, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.
«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа», – добавил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.
Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.
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