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Происшествия

Украинскую крылатую ракету сбили над Крымом

ПВО сбила украинскую крылатую ракету над территорией Крыма, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа», – добавил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.

Напомним, что выкладывать фото и комментарии о происходящем в Сети запрещено. Пересылать фото и видео нельзя даже в личной переписке. Если эта информация попадёт к врагу, есть риски понести ответственность за госизмену, даже если написано, снято или переслано без злого умысла. В качестве наказания предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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