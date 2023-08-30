Украинскую крылатую ракету сбили над Крымом

22:49, 30 августа 2023, ПАИ

ПВО сбила украинскую крылатую ракету над территорией Крыма, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа», – добавил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.

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В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова.