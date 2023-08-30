До 31 декабря планируют поставить дорожную технику в районы Псковской области

23:12, 30 августа 2023, ПАИ

До 31 декабря планируется поставить новую дорожную технику в районы Псковской области в рамках программы «Чистая область». Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым 30 августа.

Доведение лимитов и подготовку конкурсной документации планируют закончить к 31 октября. «Одновременно с доведением лимитов мы приступим к работе по закупке. Предполагаем, что это будет централизованная закупка, которая позволит привлечь какие-то скидки из-за массовости. Возможно, могут быть какие-то проблемы с поставками, потому что загружены предприятия наши, техника вся российская. Возможно, какие-то единицы перейдут на начало следующего года, но мы будем работать, чтобы получить всё в декабре», – отметил Станислав Стармолотов.

Напомним, что напрямую в программе «Чистая область» будет участвовать семь муниципалитетов Псковской области. Ещё восемь районов смогут пользоваться техникой, приобретённой ГБУ ПО «Псковавтодором».

Всего в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.