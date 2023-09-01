Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект

00:08, 01 сентября 2023, ПАИ

Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Подробности позже», – написал губернатор.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. Сегодня он возобновил работу в штатном режиме.

Напомним, что снимать и выкладывать происходящее нельзя. Подробнее о том, почему это запрещено, мы писали здесь.