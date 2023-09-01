Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект
Над Псковом нейтрализован единичный неопознанный объект. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Подробности позже», – написал губернатор.
В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. Сегодня он возобновил работу в штатном режиме.
Напомним, что снимать и выкладывать происходящее нельзя. Подробнее о том, почему это запрещено, мы писали здесь.
Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе
В Кремле прокомментировали возможность прилёта дронов в Псков с территории Эстонии и Латвии