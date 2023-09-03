Памятник заслуженному военному лётчику России открыли в Пскове

16:39, 03 сентября 2023, ПАИ

Памятник командиру 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка заслуженному военному лётчику России Сергею Никифорову открыли в Пскове сегодня, 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата регионального правительства – начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный, а также родные и близкие лётчика.

Сергей Никифоров участвовал в боевых действиях в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе и Кампучии. С 1998 по 2002 год был депутатом Псковского областного Собрания депутатов, с 2007 по 2015 год – депутатом Псковской городской Думы. Также занимал должность руководителя исполкома «Единой России».



Фото: Пресс-служба администрации Пскова



Фото: Пресс-служба администрации Пскова



Фото: Пресс-служба администрации Пскова





Он награждён орденами «Красная Звезда», «За военные заслуги», «Красная Звезда» II степени Социалистической Республики Вьетнам и десятью медалями. В 2000 году указом президента РФ Сергею Никифорову присвоили почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».

Добавим, что в мероприятии также принял участие заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец. Ранее он стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в Псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.