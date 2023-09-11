14 обращений поступило в облизбирком за три дня голосования – Игорь Сопов

14:18, 11 сентября 2023, ПАИ

14 обращений поступило в избирательную комиссию Псковской области за три дня голосования. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы ПАИ-live.

«Можно смело сказать, что выборы прошли успешно. Дело в том, что за все три дня, в которые у нас проходило многодневное голосование, мы получили 14 обращений, из них только одно признано жалобой», – отметил Игорь Сопов.

Председатель региональной избирательной комиссии заверил, что эта жалоба не связана с корректировкой итогов голосования или снятием какого-либо кандидата. «Она [жалоба. – ПАИ] непосредственно относилась к незаконной агитации. Сейчас этим вопросом занимается полиция. Поэтому мы считаем, что выборы в Псковской области прошли спокойно при высокой явке и конкурентно, что тоже очень важно», – заключил Игорь Сопов.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.